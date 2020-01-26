إحداها عبر الدول الأفريقية المجاورة .. سياسي تركي يكشف طرق أردوغان لنقل المرتزقة لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المحلل السياسي التركي، إبراهيم كاريجن، إن رئيس بلاده رجب أردوغان، يلجأ إلى طريقتين رئيسيتين لنقل المرتزقة إلى طرابلس؛ الأولى من خلال الدول الأفريقية المجاورة لليبيا.

كاريجن أضاف في تصريحاته لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الأحد، أنه بعد نقل المرتزقة من شمال سوريا إلى داخل الحدود التركية، يتم نقلهم إلى الدول الأفريقية المتاخمة للحدود الليبية ومن هناك يتم تسللهم إلى الداخل الليبي باستغلال الحدود المترامية والصحراء الكبرى التي تسهل بشكل كبير من عملية التسلل المرتزقة.

وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في عمليات النقل الجوي والبحري، وهنا تستخدم تركيا ناقلات التجارة العادية التي تسهم وبصورة تتنافى مع القانون الدولي في إدخال المجموعات الإرهابية إلى الداخل الليبي والانضمام إلى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي تقاتل قوات الشعب المسلح.

وأكد كاريجن أن النقل الجوي يعد طريقة في غاية الأهمية، خاصة أن تركيا تحاول بين الحين والآخر تنفيذ عملية إنزال جوي، مضيفا أنه رغم الإعلان الرسمي عن كون عدد الجنود الذين تم إرسالهم 35 جندياً فقط، إلا أن هناك إعلانات رسمية من دول حول ليبيا برفض عمليات إنزال وعلى رأسها تونس، لكن آخرين لم يتحدثوا، ومن ثم يبقى اعترافا واضحاً بأن هناك عمليات إنزال تمت وأخرى لم تتم لتابعين للجيش التركي، ومنهم المرتزقة الذين جاءوا من سوريا تحديداً، ومن ثم تم التأكد من عدة جهات أن هناك أجانب تسوقهم تركيا إلى داخل ليبيا.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمون بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقاً مع تنظيم داعش الإرهابي استعدادا لنقلهم إلى ليبيا.

عبد الرحمن أضاف، إن مسارات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا غير معروفة بصورة دقيقة، لكن الحدود مفتوحة بين البلدين، مؤكدا أن حوالي 30 من المرتزقة قتلوا وتم إعادتهم إلى سوريا، وهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات” وهي فصائل موالية لتركيا، والتي وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى.

وأوضح أن تركيا تمنح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يزيد على 2500 دولار، متابعا أن عددا كبيرا من المرتزقة السوريين ينتمون إلى فصيل “فيلق الشام” وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل آخر من الفصيل.