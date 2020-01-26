أوغلو: اليونان تغتصب حقوق ليبيا بالتنقيب عن النفط جنوب كريت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهامه لليونان بتقويض جهود إرساء السلام في ليبيا، من خلال استقبالها لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا الأسبوع الماضي .

أوغلو رأى في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن اليونان وقبرص تغتصبان حقوق الدول المجاورة في المتوسط، من خلال ما وصفه بـ”مزاعم متطرفة”، قائلاً إن محاولات الثنائي إضفاء الشرعية على هذه المزاعم عبر استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوروبي تلحق الضرر بالسلم والاستقرار الإقليميين، بحسب تعبيره.

وضرب مثلا بليبيا من خلال توقيع مذكرتي التفاهم الأمني والبحري مع حكومة الوفاق، معتبرا أنهما أقلقتا اليونان كثيرا، قائلا: “وبدلاً عن الحوار، أقدمت اليونان على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة الوفاق”.

وأضاف “للأسف هم يتحركون من منطلق عدو عدوي صديقي، وفي الحقيقة، فإن السبب وراء ذلك وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق السيادة البحرية على ليبيا أيضاً؛ فخلال الأعوام السابقة، أصدر اليونانيون رخصاً للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت بشكل يغتصب حقوق ومصالح ليبيا، وأمام هذا الوضع، وقعت حكومة الوفاق في ليبيا مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها في البحر المتوسط”.