هزّتان أرضيّتان تضربان تركيا من جديد ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا يوم الجمعة إلى 29

أخبار ليبيا24ـ

شهد غرب وشرق تركيا اليوم السبت هزتين أرضيتين جديدتين، بعد يوم واحد من زلزال عنيف ضرب، الجمعة، خلّف 29 حالة وفاة و1466 مصابا.

ووقعت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، في قضاء سيفريجة بولاية ألازيغ شرقي تركيا. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطورائ التركية (آفاد)، عبر بيان، بأن الزلزال وقع عند الساعة (16.30 ت.غ). وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 15.71 كم تحت سطح الأرض.

كما وقعت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، في مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن (آفاد)، بأن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة (17.49 ت.غ)، على عمق 7.84 كم.

وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب عدة ولايات شرقي تركيا الجمعة إلى 29 شخصا و1466 مصابًا في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.

وقالت (آفاد) اليوم السبت إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 29 والجرحى إلى 1466 شخصا، فيما ارتفع عدد الناجين الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى 43 شخصاً.