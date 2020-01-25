مقتل وإصابة المئات جراء زلزال ضرب شرقي تركيا

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هزّ زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر شرقي تركيا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 553 آخرين، بحسب ما أعلن عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

وأعلن صويلو في وقت قريب من، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى زلزال ألازيغ إلى 15 حالة، وإصابة 405 أشخاص بولاية ألازيغ و148 بملاطية. ولازال العديدين محاصرين تحت أنقاض المنازل، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، يوم الجمعة، أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سيفريس فى مقاطعة إيلازيغ الشرقية.

وكانت التقديرات الأخرى لقوة الزلزال 6.5 و 6.7، وشعر به سكان دول مجاورة مثل سوريا وجورجيا وأرمينيا.

وأعلن والي ألازيغ، جتين أوقطاي قالدم، استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المباني التي تعرضت للانهيار جراء الزلزال.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 6.7 درجة، ولم يؤثر على تركيا وحدها بل امتد إلى سوريا وجورجيا وأرمينيا أيضا. وتتأثر تركيا، الواقعة على عدة خطوط تصدع، بالزلازل بشكل متكرر.