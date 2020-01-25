مدير مركز طبرق الطبي يكشف بالأرقام أعداد العمليات التي أجريت بالمركز خلال السنة الماضية

مدير مركز طبرق الطبي يكشف بالأرقام أعداد العمليات التي أجريت بالمركز خلال السنة الماضية تعرف على أعداد العمليات التي أجريت بمركز طبرق الطبي بمختلف التخصصات في 2019

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقرت اللجنة المركزية للعلاج بداخل وخارج ليبيا، التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، توطين العلاج في علاجات جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والقوقعة والمفاصل الصناعية وعمليات القلب المفتوح وتوفير أدوية لمرضى الأورام لعدد 2200 جرعة.

وأكد فرج الجالي، مدير مركز طبرق الطبي، لأخبار ليبيا 24، أن مركز طبرق الطبي أجرى 12 جراحة في حالات الأوعية الدموية وعمليتين لجراحة القلب، كما تم تركيب 8 مُنظّمات ضربات القلب وتركيب بطاريات لحالات تابعة للجنة وأخرى من خارج اللجنة.

كما أجرى المركز 10 عمليات قلب مفتوح للكبار و11 عملية تجميل تشوهات خِلقية وعمليتي تجميل تشوهات ناتجة عن الحوادث و 16 عملية جراحات دقيقة للأطفال وتشوهات خلقية.

وأوضح الجالي، أن عام 2019 كان عاما مميزا بمركز طبرق الطبي؛ فقد تم تركيب 11 قوقعة و 25 سماعة و 25 مفصل صناعي. وذكر الجالي، أنه تم إيفاد 42 حالة زراعة قرنية إلى مصر.

وأفاد، أنه تم إجراء 93 حالة تفتيت حصى وإجراء 119 تحاليل طبية نادرة لحالات الأورام والكلى.

قال، “تم إيفاد عدد 150 حالة لإجراء صورة مسح ذري في جمهورية مصر العربية”.

وكشف الجالي، أن عدد الحالات التي تم علاجها في مركز طبرق الطبي بلغ 518 حالة خلال عام2019. وذكر، مدير مركز طبرق الطبي، أن اللجنة المركزية للعلاج بداخل وخارج ليبيا، قدمت الخدمات اللازمة للعديد من المدن والمناطق الليبية.