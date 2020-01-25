مؤكدًا إرسالها مرتزقة سوريين..أحد قيادات حكومة الوفاق: تركيا تلعب لعبة “قذرة”

وختم القيادي في حكومة الوفاق منشوره قائلا :”ان شاء الله نطلع ما نفهمش وغبي وكل بلا فيا، أهون من أن يكون ما في راسي صحيحا”.

وهذا الكلام يناقض تصريحات آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل والذي قال إن سلاح نوعي وثقيل ومتطور وصل حاليا لمحاور طرابلس من قبل الحكومة التركية.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن الحكومة التركية “المسلمة” وضعت شروطًا من ضمنها أن هذه الآليات لن تسلم إلى حكومة الوفاق أو مقاتليها إنما سيستخدمها الجيش التركي على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه عند انتهاء المهمة ستعود هذه الآليات العسكرية إلى الأراضي التركية مع تعهدهم بتدريب كوادر لييبية تابعة لحكومة الوفاق لديهم وعلي الارض هنا عملي.

ولفت آمر سلاح المدفعية إلى هبوط طائرات حربية في المكان المعلوم – حسب قوله – مؤكدًا أنه تم تجهيز غرفة عمليات عسكرية مشتركة كبرى لكافة المحاور .

وفي تدوينة أخرى له أقر اخليل أن طلائع الجيش التركي متواجدة منذ مدة بأرض المعركة.

وأضاف اخليل أن المعدات اللازمة وصلت المحاور من أسلحة وذخائر وهي على أهبة الاستعداد منذ مدة لأي معركة محتملة وتم رسم الخطة بشكل ممتاز.

وقال:”نعمل على استنزاف العدو على أسوار طرابلس حتى يسهل اقتلاعه بعدها، وهناك قوات عديدة لم تشارك حتى الآن بكامل جاهزيتها بطرابلس وهي موجودة داخل طرابلس”.