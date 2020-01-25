للحصول على منصب بمؤسسة النفط طرابلس .. نائب أوجلة يقدم استقالته من مجلس النواب النائب القباصي متواجد في طرابلس منذ سنة لإقناع صنع الله بتعينه عضو مجلس إدارة في شركة السرير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع أن النائب عن دائرة أوجلة، فتحي القباصي قدم استقالته من مجلس النواب المنعقد في طبرق من أجل الحصول على منصب بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس .

المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأخبار ليبيا 24، قال إن النائب القباصي متواجد في طرابلس منذ حوالي سنة، من أجل إقناع رئيس المؤسسة للنفط مصطفى صنع الله بتعينه عضو مجلس إدارة في شركة السرير المشتركة مع شركة وينترشيل الألمانية.