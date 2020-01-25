قال إن الوطن كبير ويتسع للجميع.. سفير ليبيا بالأردن: صناعة السلام تحتاج لشجاعة أكبر من شجاعة خوض الحرب السفير الليبي بالأردن: لن يكون للأجنبي مكان عندما يملأ أهل الوطن المكان

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رأى سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، اليوم السبت، أن صناعة السلام تحتاج لشجاعة أكبر من شجاعة خوض الحرب، مشيرًا إلى أن التخندق السياسي قد يعيق التحرك السياسي.

ودعا البرغثي، إلى إجراء مراجعة سياسية وعدم غلق الأبواب أمام أي حلول سياسية قد تحقق السلام.

وقال البرغثي، في تدوينة على فيسبوك، “إن خوض الحرب قد يحتاج إلى شجاعة كبيرة، في تقديري أن صناعة السلام تحتاج إلى شجاعة أكبر”. وأضاف، “التخندق السياسي قد يعيق التحرك السياسي، المكابرة مُكلفة، المراجعة السياسية تُقبل، لا تغلقوا الأبواب”.

وتابع سفير ليبيا لدى الأردن، “الوطن بيتٌ كبير، يتسع للجميع، خيراته كثيرة، تكفي الجميع، من دخل هذا البيت فهو آمن”. وقال، “الغد الآتي قد لا تكون له علاقة بالأمس الفائت، فرصة متاحة، أمام فُرقاء الأمس واليوم، لأن يكونوا شركاء في استعادة الوطن وبناء الدولة”.

ورأى البرغثي، أن “العمل السياسي الوطني قد يدفع في اتجاه، طرح عملة جيدة وجديدة، كفيلة بطرد العملة الرديئة من التداول”.

وقال، السفير الليبي بالأردن، “الوطنُ في حاجة إلى ملء الفراغ السياسي الوطني، تقدموا ولا تترددوا، الفراغ إما أن يُملأ أو يُملأ”. واختتم يقول، “لن يكون للأجنبي مكان، عندما يملأ أهل الوطن المكان”.