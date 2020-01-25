ضد القوات المسلحة..إرهابي اختفى في 2014 خلال معارك بنينا وظهر خلال معارك طرابلس اختفى منذ عام 2014 خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في معارك بنينا

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كشف مصدر مطلع أن أحد إرهابيي تنظيم “أنصار الشريعة” في بنغازي ظهر في مدينة طرابلس بعد أن اختفى منذ عام 2014 خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في معارك بنينا أثناء محاولة الإرهابيين السيطرة على المنطقة.

وأكد المصدر أن المدعو إيهاب الفيتوري بوسنينه والشهير بـ “لوزة” ظهر مجددًا عقب إصابته خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة في طرابلس يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق.

وأوضح المصدر أن “بوسنينة” من مواليد مدينة بنغازي منطقة الحميضة 1988، انضم لما يعرف باسم سرايا الثوار وشارك في القتال أثناء أحداث فبراير 2011.

وأفاد المصدر أن الإرهابي انضم رفقة أخيه القيادي “أحمد بوسنينة” صاحب لقب “لوزة” إلى مليشيا راف الله السحاتي وثم بعد ذلك إلى تنظيم أنصار الشريعة 2012.

ولفت المصدر إلى أن بوسنينة شارك في قتال القوات المسلحة منذ العام 2013 أثناء مشاركته مع تنظيم أنصار الشريعة ” معركة الجلاء – رأس عبيدة”، وفي محاولة اقتحام كتيبة شهداء الزاوية عام 2014.

وأشار إلى أن الإرهابي شارك في معركة “أدخلوا عليهم الباب” التي استهدفت معسكرات القوات المسلحة داخل مدينة بنغازي عام 2014، وشارك أيضًا في معارك بنينا رفقة شقيقه أحمد.

وقال المصدر أن الإرهابي بوسنينة فرّ من مدينة بنغازي مع والدته باتجاه مدينة مصراتة ومنها إلى طرابلس وأشيع خبر مقتله في بنينا ومنها اختفى تمامًا.

وأكد أنه انضم إلى مليشيا “البقرة” التابعة لمسلحي حكومة الوفاق وانفصل عنها رفقة عدد من المقاتلين التابعين لشورى بنغازي وشكلوا سرية باسم “المهمشين” في أكتوبر 2019 والتي يأمرها الإرهابي نوري السبهاوي الذي تعرض إلى إصابة ومتواجد حاليًا في تركيا.

وأوضح المصدر أن الإرهابي إيهاب تلقى إصابة يوم الخميس الماضي أثناء مشاركته في المعارك ضد القوات المسلحة في محور عين زارة .