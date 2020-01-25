شيخ قبيلة زوية يكشف مطالب القبائل لإعادة فتح حقول النفط

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال شيخ مشايخ قبيلة زوية، السنوسي الحليق، إن القبائل الليبية قررت في اجتماعها في زويتينة، عدة مطالب من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.

الحليق أضاف اليوم السبت، أن الاجتماع حضره مشايخ القبائل من جميع أنحاء ليبيا، موضحًا أنهم توافقوا على عدة مطالب على رأسها إسقاط الاعتراف بحكومة الوفاق، وتغيير رئيس المصرف المركزي، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وكذلك التوزيع العادل للثروة، من خلال تقسيمها إلى 4 أقاليم.

وتابع أنه حال تغيير الحكومة تكون الأخرى الجديدة مسؤولة عن تقسيم الثروة، وأنه في حال استمرارها يمكن استحداث صندوق سيادي تحت إشراف الأمم المتحدة، يصبح معنيًا بتقسيم الثروة على الأقاليم الأربعة.

وفي ختام حديثه، شدد شيخ مشايخ قبيلة زوية، على أن القبائل ستقدم المقترح للأمم المتحدة ليكون تحت إشرافها، حيث تكون هناك هيئة مشرفة على توزيع العائدات النفطية بشكل إداري منضبط.