رغم التحذيرات الدولية.. أردوغان يؤكد عزمهم على دعم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تترك رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وحده، مؤكدًا أن أنقرة عازمة على دعمه.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، إلى أن الإمارات ومصر تدعمان الجنرال الليبي خليفة حفتر بالسلاح، إلى جانب دعم قوات شركة “فاغنر” الروسية، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، أنّ دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، هو “التزام وليس خيارا” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259، مشددا على أن تركيا “عازمة على عدم ترك الأشقاء الليبيين وحدهم في الأيام العصيبة”.

وقال أردوغان: “ندعم السراج وجيشه ولا ندعم شخصا غير معترف به دوليا”، في إشارة إلى حفتر، منوها إلى أن الأخير لم يوقع على مخرجات مؤتمر برلين، وأن هناك فرق بين الموافقة على البيان المؤلف من 55 مادة، وبين التوقيع عليه.

وتحدث الرئيس التركي عن الدعم العسكري التي تقدمه بلاده للحكومة الليبية الشرعية، موضحًا أن “الجنود الأتراك يقدمون الدعم في مجال الأنشطة التدريبية”، مبينا أن هذا الدعم “حق نابع من ماضي تركيا في ليبيا، وأيضًا من الدعوة التي وجهتها الحكومة الليبية لهم”.

كما أكد رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعزز حوارها مع ألمانيا حول القضايا الإقليمية، مبينًا أنّ “تركيا وألمانيا توليان أولية لحل المشاكل عبر الحوار”، معربا عن شكره للمستشارة ميركل على دعم بلادها لجهود حل الأزمة الليبية عبر استضافة مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.

وعن العلاقة مع ليبيا، أفاد أردوغان أن تركيا لديها روابط مع البلد العربي تمتد إلى 5 قرون، مضيفا: أن “ليبيا بلد مهم إلى درجة عدم تركه تحت رحمة بارونات الحروب والتنظيمات الإرهابية”، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، أن تركيا تشدد في جميع المحافل على عدم جدوى الحل العسكري في ليبيا، وأن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي قدمت دعما أكثر فاعلية وإخلاصا للمبادرة الألمانية، مشيرا إلى أن هدف تركيا من دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، هو الحيلولة دون إراقة الدماء، والمساهمة في مسار الحل السياسي.

ولفت أردوغان، إلى أن ارتفاع وتيرة هجمات حفتر وداعميه في الآونة الأخيرة، “مما يؤكد أن هذا الشخص ليست لديه نية للتصالح”، وأبدى استغرابه من دعم بعض الدول لقوات حفتر، مؤكدا أن حفتر لا يمتلك صفة شرعية وغير معترف به، حسب قوله.

وكشف الرئيس التركي، عن وجود قرابة 5 إلى 6 آلاف مسلح سوداني يدعمون حفتر في ليبيا، مضيفا: “لقد استدعوا حفتر إلى موسكو التي هرب منها لاحقا، ثم دعي مجددا لحضور مسار مؤتمر برلين، حيث لم يوقع على بيانه الختامي المؤلف من 55 مادة”.

ونوه رجب طيب أردوغان، أنه لا قيمة لموافقة حفتر على مخرجات برلين دون التوقيع عليه من حيث النهج الدبلوماسي الدولي لتركيا، أو من حيث القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وقال أردوغان موجها حديثه للمستشارة ميركل، في تعليقه على عدم توقيع حفتر على مخرجات مؤتمر برلين: “أقولها لكم من هنا، نحن لا نعلم ماذا سيصنع حفتر في الغد”، معربا في هذا الإطار عن عدم ثقته بقبول حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا، خاصة بعد انتهاكه وقف إطلاق النار.

ودعا أردوغان ألمانيا إلى عدم التساهل مع خليفة حفتر، خصوصا بعد خرقه وقف إطلاق النار وقصف مطار معيتقية الدولي في طرابلس، رغم إعلانه الالتزام بالهدنة.