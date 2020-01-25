بعد محاولة التفافٍ فاشلة على قوات الجيش .. إصابة أربع سوريين من “المرتزقة” بمحاور طرابلس

بعد محاولة التفافٍ فاشلة على قوات الجيش .. إصابة أربع سوريين من “المرتزقة” بمحاور طرابلس قوات الوفاق تضع مستشفى غوط الشعال تحت الحراسة المشددة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة وصول أربع سوريين من “المرتزقة” إصابتهم خطيرة إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي .

المركز أوضح على صفحته الرسمية بـ (الفيس بوك ) أن قوات الوفاق المدعوم بالمرتزقة السوريين حاولوا اليوم السبت الالتفاف على قوات الجيش في طرابلس .

وأشار المركز إلى أن مليشيات قوات الوفاق وضعت مستشفى غوط الشعال تحت الحراسة المشددة بعد وصول هؤلاء المرتزقة، خوفًا من تصوير أو تسريب فيديوهات لهم على وسائل الإعلام .

وكانت الميليشيات في طرابلس قامت بقتل الطبيب المصري “محمد عياد” بعدما قام بتصوير جرحى من المرتزقة السوريين حيث تم قتله في إحدى استراحات عين زارة.

كان الطبيب المصري محمد عياد البالغ من العمر 32عامًا قد تعرض للاختطاف في منطقة حي الأندلس، بعد أن نشر مقطع “فيديو” يتحدث خلاله مع مرتزق سوري داخل المصحة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن تركيا نقلت حوالى 6 آلاف مرتزق إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق .

بالي أضاف، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي .

وكشف أن نعوش عدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصلت خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس شمالي سوريا.