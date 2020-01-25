بعد تقبيله رأس أردوغان.. تعرّف كيف أصبح الإرهابي “الحراتي” مهندس نقل المتطرفين إلى ليبيا

بعد تقبيله رأس أردوغان.. تعرّف كيف أصبح الإرهابي “الحراتي” مهندس نقل المتطرفين إلى ليبيا الحاراتي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في العالم بعد مسيرة حافلة من الدم

أخبار ليبيا 24 ـ

كشف تقرير بالفيديو، أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن وكلاء الإرهاب الذين تدعمهم تركيا وقطر فى ليبيا، وذلك لإثارة الفوضى والعنف في البلاد .

وأوضح التقرير أن عمل هؤلاء الوكالاء،هو توفير إرهابيين من سوريا للقتال إلى جانب قوات الوفاق في طرابلس للدفاع عن العاصمة الليبية المختطفة من قِبل التنظيم الدولي للإخوان في حصنها الأخير.

وأكد التقرير أن ضمن أخطر هؤلاء الإرهابيين هو المهدي الحاراتي، الإيرلندي من أصل ليبي، الذي عهد إليه نظام أردوغان بالإشراف على استقبال عناصر الإرهاب القادمة من الساحة السورية إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح التقرير أن الحاراتي قائد ومؤسس كتيبة شهداء طرابلس، أول ميليشيا في ليبيا، وهو ما جعله ضمن قائمة الإرهابيين التي أصدرها الرباعي العربي «السعودية والإمارات ومصر والبحرين»، وقبل انتقاله إلى الساحة الليبية اتخذ الحاراتي من ريف إدلب مقرا لمجموعته المسلحة المعروفة بـ«لواء الأمة»، بعد أن دخل إلى شمال سوريا عبر الحدود التركية.

وكشف حزب سورية المستقبل، في تقرير نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان “في الطريق إلى ليبيا”، عن تفاصيل أكثر حول عمليات نقل المسلحين المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، والأشخاص المتورطين فيها.

وبحسب التقرير، يستقبل المدعو “المهدي الحاراتي”، عناصر الميليشيات السورية المرتزقة، الذين يصلون إلى ليبيا قادمين من تركيا، للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق. ويحدد لهم أماكن تواجدهم، ويفرزهم إلى الفصائل التي يجب أن يقاتلوا فيها.

المهدي الحاراتي، مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في العالم، بعد مسيرة حافلة من الدم والعمليات المسلحة وتأسيس الكيانات الخطرة والرحلات المكُّوكِيَّة لتجنيد الشباب في صفوف داعش، والتنسيق بين الفصائل المسلحة.

في مارس 2004، كان الحاراتي أحد المشاركين في مجزرة العاصمة الإسبانية مدريد، التي استهدفت شبكة قطارات نقل الركاب، مخلفة وراءها 191 قتيلا، و1755 مصابًا.

الحاراتي يمتلك سجلا ضخما في إرهاب الدول، فالرجل المعروف بقتاله ضمن صفوف الميليشيات المسلحة في كوسوفو والعراق، تعاون مع الاستخبارات التركية لنقل مقاتلي داعش من سورية وإليها، فضلا عن دوره في تنفيذ مخطط تركيا بتحويل طرابلس العاصمة إلى باحة خلفية تمكنها من السيطرة على موارد ليبيا النفطية.

سفينة المساعدات الإنسانية التركية المتجهة إلى قطاع غزة “مافي مرمرة” في عام 2010، كانت بداية تألقه في نادي الإرهاب الدولي؛ كان من بين المتطوعين والنشطاء الذين تعرضوا للإصابة بسبب الهجوم الإسرائيلي على سفن المساعدات في عرض البحر.

بعد الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، نقل إلى أحد المستشفيات التركية، وهنا ظهر المهدي الحاراتي مرة أخرى في الصورة الشهيرة التي يقبِّل فيها رأس إردوغان.

الحاراتي نال ثقة إردوغان، وبدأت علامات الثراء السريع تظهر عليه وعلى أسرته، الأمر الذي انكشف في يوليو 2011، عندما تعرض منزل الحاراتي في مقاطعة راثكيلي بأيرلندا للسرقة، وقامت زوجته فطيمة النجار بإبلاغ قوات الأمن بسرقة مجوهرات بقيمة 200 ألف يورو، المبلغ الضخم أجبر الأمن الأيرلندي على البحث في مصدر هذه الأموال التي لا يمكن تبريرها بدخل الحاراتي المتواضع.

لجأ للاعتراف أمام السلطات الأيرلندية، بأنه يلتقي بمسؤولين قطريين وفرنسيين وأمريكان وحصل على هذه الأموال من أجل الإطاحة بالرئيس الليبي السابق القذافي، على حد قوله.

علاقة الحاراتي بالاستخبارات الأمريكية انقطعت بعد أن أتمّ مهمته، في الإطاحة بنظام القذافي، وغير اتجاه دفته إلى أنقرة، راح إلى ليبيا بين يوليو وأغسطس 2011، لقيادة تنظيم كتائب ثوار طرابلس المتعاون مع تنظيم القاعدة، المدعوم سياسيًا وعسكريًا من قبل الحكومة التركية.

بعد تكليفه بمهمة أسر قادة نظام القذافي المتواجدين في جناح سري بفندق “ريكسوس” التركي، وفي مقدمتهم خميس القذافي، سرَّبت شركة المقاولات التركية التي تولت مسؤولية إنشاء وتشييد الفندق مخططًا للأنفاق التي كان يستخدمها خميس القذافي تحت الأرض للدخول والخروج من الفندق، حسب شبكة فولتير الفرنسية.

وبعد الإطاحة بنظام القذافي أصبح نائبا لقائد المجلس العسكري بطرابلس، الذي كان يقوده الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، رجل تركيا الأول في ليبيا.

الأوامر التركية منذ البداية طالبته بالتركيز على ملف دعم أنشطة تنظيم القاعدة في المنطقة العربية.

وفي نوفمبر 2011، ترأس مجموعة من المقاتلين مكونة من حوالي 1550 جهاديا تابعين لتنظيم القاعدة، نقلوا إلى تركيا تحت زعم أنهم لاجئون هاربون من الأحداث.

وفي تركيا نقلت المجموعات الجهادية إلى سورية عن طريق حافلات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي.

مطلع العام 2012، أسس الحاراتي جماعة جهادية جديدة حملت اسم “لواء الأمة” في سورية، ضمت مقاتلين ليبيين وسوريين وعربا، وتمركزت في ريفي إدلب وحلب لقربهما من الحدود السورية التركية.

موقع شبكة فولتير نقل عن تقارير استخباراتية روسية أن الحاراتي التقى برئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وبعد أن انتهت مهمته على ما يبدو في سورية، غادر إلى ليبيا، بزعم تدهور حالته الصحية في سبتمبر 2012.

في أغسطس 2014، انتخب الحاراتي رئيسًا لبلدية طرابلس، بدعم من تركيا والسودان، وبدأ العمل تحت مظلة حكومة طرابلس المسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان.

وفي عام 2017 وضع اسم المهدي الحاراتي في قائمة الإرهاب المشتركة التي صدرت عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي ضمت 59 فرداً، و12 كياناً إرهابيا، منهم عبد الحكيم بلحاج والعديد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وممولي الميليشيات المتطرفة.

ومن جهته، كشف حزب سورية المستقبل، في تقرير نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان “في الطريق إلى ليبيا”، عن تفاصيل أكثر حول عمليات نقل المسلحين المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، والأشخاص المتورطين فيها.

وبحسب التقرير، يستقبل المدعو ” الحاراتي”، عناصر الميليشيات السورية المرتزقة، الذين يصلون إلى ليبيا قادمين من تركيا، للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق. ويحدد لهم أماكن تواجدهم، ويفرزهم إلى الفصائل التي يجب أن يقاتلوا فيها.

وتقول وثيقة لجهاز الأمن الداخلي لنظام القذافي، إن الإرهابي الحاراتي هو “قيادي تكفيري بارز” وشارك مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وسبق له السفر إلى كل من اليمن والأردن وإيطاليا وإيرلندا.

وصدر أمر بالقبض على الحاراتي في ليبيا بعد أن ورد اسمه في تحقيقات أثبتت علاقاته بقيادات تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة وانضمامه لتنظيم الجهاد، وتم توقيفه في اليمن.

وتولت السلطات اليمنية ترحيل الحاراتي إلى الأردن، وفقا للوثيقة التي أكدت صحتها مصادر بلجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، واستطاع الفرار والهجرة والحصول على اللجوء في إيرلندا ثم حصل على الجنسية.