بالصور .. دوريات استطلاع للكتيبة 134 مشاة من قاعدة الوطية للحدود الليبية التونسية لتأمين محيط قاعدة الوطية الجوية من أي تحركات للجماعات المسلحة والإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت الكتيبة 134 مشاة التابعة للقوات المسلحة، عن انطلاق دوريات استطلاع للكتيبة على اليوم التالي على التوالي انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية إلى الحدود الليبية التونسية.

الكتيبة أوضحت على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن رجالها مستمرون في حماية وتأمين محيط قاعدة الوطية الجوية من أي تحركات للجماعات المسلحة والإرهابية .

وكانت الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني، قد شكلت لواء الحسوم التابع للقوات البحرية للتوجه والتحرك لمعارك الحسم في طرابلس وبقية تراب الوطن، بناءً علي تعليمات القيادة العامة بإعلان حالة النفير العام .

وتابعت يتكون لواء الحسوم من؛ زوارق حربية، قوات المشاة، الضفادع البشرية، قوات النخبة البحرية التابعة لمركز تدريب القطاع الأول، وكافة وحدات القوات البحرية .

ويذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.