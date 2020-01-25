المحجوب: الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لا أساس له من الصّحة

المحجوب: من أهم شروط تكوين اللجنة سحب سلاح الميليشيات

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، اليوم السبت، إن ما تم تداوله بشأن الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، لا أساس له من الصحة، مؤكدًا على ضرورة سحب السلاح من الميليشيات.

المحجوب أضاف في تصريحات صحفية، أن الجيش لم يصدر أي بيانات رسمية، ولم يعلن عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن.

وتابع آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، أن اللجنة العسكرية تتمثل مهامها في استكمال ما تم التوافق عليه في القاهرة، موضحًا أنه على رأس هذه البنود، سحب سلاح الميليشيات، وأنه دون سحب أسلحتها يمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.

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