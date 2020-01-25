الكرة الحديدية تواصل نشاطاتها للموسم 2020 في طرابلس

أخبار ليبيا24- خاصّ

نظم الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، في صالة المنتخبات الوطنية بطرابلس بطولة تنشيطية تصنيفية للعبة في تخصص الطويل والرافا بمشاركة أكثر من 20 رياضي.

وأوضح الاتحاد الليبي للكرة الحديدية أن لجنة الحكام برئاسة فتحي المجدوب ومدرب تخصص الرافا البطل راشد سويسي ومدرب تخصص الطويل محمد شطورة أشرفوا على البطولة .

وأدار المنافسات عدد كبير من الحكام الذين شاركوا في دورة الحكام الأخيرة التي نضمها الاتحاد الليبي وحاضر فيها الخبير الدولي التونسي ياسين العوني .

وتأتي هذه البطولة ضمن نشاطات الاتحاد لسنة 2020 والتي يسعى من خلالها زيادة وتيرة استعدادات المنتخبات الليبية للمشاركات الدولية ولعل أبرزها البطولة العربية بمصر مارس القادم.