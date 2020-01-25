البعثة الأممية تبدي أسفها من انتهاكات حظر التسليح في ليبيا

أخبار لبيا24ـ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عُقد في برلين.

وأكدت البعثة ـ في بيان لها عبر موقعها الرسمي ـ أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير الجاري والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية، والتي أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وتابعت البعثة الأممية أنه ومع ذلك، فإن هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين.

وأشارت إلى أنه على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إدانتها لهذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه.