اختتام بطولة سالمة عثمان لتنس الطاولة في إجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت اليوم السبت في قاعة مدرسة طارق بن زياد بمدينة إجدابيا بطولة المرحومة سالمة عثمان لكرة تنس الطاولة تحت إشراف الاتحاد الفرعي إجدابيا بالتعاون مع الاتحاد الليبي لكرة الطاولة.

وتوج سعد بوسهل ببطولة فئة الوقوف رجال وأنور محمد بالبطولة في فئة الجلوس رجال، أما في فئة الوقوف فتيات فحققت آمال امخاطرة الترتيب الأول ونجحت زاهية العبار في الفوز في فئة الجلوس فتيات.

وجاءت البطولة على مستوى الاتحادات الفرعية في المنطقة الشرقية، وشارك في هذه البطولة 15 رياضي من عدة مناطق وأندية رياضية.