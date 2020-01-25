اجتماع طارئ بطبرق بسبب مرض الإنفلونزا الموسمية
تشكيل لجان طوارئ بطبرق لتفادي حدوث مرض الأنفلونزا
أخبار ليبيا 24 – خاص
عقد في طبرق اليوم السبت اجتماعا طارئا؛ لبحث كيفية رصد مرض الإنفلونزا الموسمية ومكافحته، وذلك بعد ظهوره في مدينة البيضاء الأيام الماضية.
وحضر الاجتماع، مدير مركز طبرق الطبي، وجمعية الهلال الأحمر طبرق، والأجهزة الأمنية وقطاعات الزراعة والصحة الحيوانية وحماية البيئة وصحة المجتمع والمياه والصرف الصحي وشركة النظافة.
وأوضح مدير مركز طبرق الطبي عن استعداده للوقاية، كلنه أشار في نفس الوقت إلى وجود نقص ببعض الأدوية، حيث ناشد المسؤولون بتوفير ما يلزم.
وطالب رئيس المجلس التسييري، كل الجهات الصحية والبيئية والأمنية الاستعداد وتشكيل اللجان المختصة لتفادي وقوع هذا المرض.