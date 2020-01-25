اجتماع طارئ بطبرق بسبب مرض الإنفلونزا الموسمية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد في طبرق اليوم السبت اجتماعا طارئا؛ لبحث كيفية رصد مرض الإنفلونزا الموسمية ومكافحته، وذلك بعد ظهوره في مدينة البيضاء الأيام الماضية.

وناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية في الاجتماع الطارئ مع كل الجهات الصحية والأمنية مرض الإنفلونزا الموسمية بعد رصده بعدد من المدن غرب طبرق.

وحضر الاجتماع، مدير مركز طبرق الطبي، وجمعية الهلال الأحمر طبرق، والأجهزة الأمنية وقطاعات الزراعة والصحة الحيوانية وحماية البيئة وصحة المجتمع والمياه والصرف الصحي وشركة النظافة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والنواقص، التي تخص قطاع الصحة تجاه هذا المرض، حيث حذّر المجتمعين من تلوث المياه وانتشار القمامة في بعض الأماكن خارج المدينة.

وأوضح مدير مركز طبرق الطبي عن استعداده للوقاية، كلنه أشار في نفس الوقت إلى وجود نقص ببعض الأدوية، حيث ناشد المسؤولون بتوفير ما يلزم.

وطالب رئيس المجلس التسييري، كل الجهات الصحية والبيئية والأمنية الاستعداد وتشكيل اللجان المختصة لتفادي وقوع هذا المرض.