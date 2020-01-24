سلامة يطلع وزير الخارجية المغربي على تطورات الوضع في ليبيا سلامة يثني على دور المغرب في دعم الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، ووضعه في صورة التطورات الليبية الأخيرة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي، إن سلامة شكر بوريطة على استمرار اهتمام المملكة المغربية بدعم عمل الأمم المتحدة والسعي المشترك لإحلال الأمن والسلام في ليبيا.

وسبق للمغرب أن أعلن، أن “التدخل الخارجي، بما في ذلك العسكري”، في ليبيا، سيتسبب في “تعقيد الأمر الليبي”، كما “سيؤثر سلبا على المجهود الدولي لحل الأزمة الليبية”.

وحذّر بوريطة، من تأثير سلبي لكل “التدخلات الخارجية” و”التدخلات العسكرية”، على “الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في ليبيا”.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أن الأزمة الليبية “تحتاج معالجة رصينة ومسؤولة، بعيدا عن استغلال معاناة الشعب الليبي.

ووصف بوريطة الوضع في ليبيا، بأنه في “مرحلة حاسمة”، وتحتاج إلى مسؤولية، وإبعاد الشعب الليبي عن أجندات وعن التزامات قانونية، لا تخدم الاستقرار، ولا تخدم السلم في ليبيا.