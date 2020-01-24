بوتين: علينا العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا زال هناك الكثير من المهام، وأن واحدة منها فقط تم مناقشتها مؤخرًا في برلين بمبادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي ليبيا.

بوتين أضاف، في كلمة له خلال منتدى “نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية”، ما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى، مشيرًا إلى أن الانقسام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة .

واقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ روسيا الاتحادية، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، لبحث تلك القضايا الأمنية.

وكانت ألمانيا قد استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.