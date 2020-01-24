الملاكمة الليبية على موعد مع البطولة العربية للناشئين

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح المنتخب الليبي للملاكمة ناشئين اليوم الخميس مشاركته في البطولة العربية للملاكمة التي تحتضنها العاصمة الكويتية الكويت في الفترة من 23 وحتى 29 من يناير الجاري .

ويشارك المنتخب الليبي في منافسات البطولة بعدد 3 ملاكمين وهم عبدالمقتدر سويدان، و يزن الحويج وفرج المقصبي، ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي عبدالسلام مسعود و عبدالحكيم عمار.

وكان المنتخب الليبي قد استعد للمشاركة في البطولة العربية بإجراء معسكر مغلق في مدينة حمام الأنف بتونس.