المتحدث باسم البعثة الأممية ينفي طلب غسان سلامة بضرورة حضور سرقيوة اجتماع جنيف

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفى مسؤول مكتب الإعلام والتواصل والمتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جان العلم لأخبار ليبيا 24، ما نشرته قناة ليبيا الأحرار بشأن طلب غسان سلامة بأن تكون النائبة سهام سرقيوة ضمن وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع جنيف.

وجاء هذا النفي من المتحدث باسم البعثة الأممية لأخبار ليبيا 24، عقب نشر قناة ليبيا الأحرار اليوم الجمعة تصريحات نسبتها للمبعوث غسان سلامة حول طلبه من رئيس البرلمان عقيلة صالح بأن تكون النائبة سهام سرقيوة ضمن الـ13 عضوا من وفد مجلس النواب المشاركين في الترتيبات السياسية القادمة بجنيف.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تقوم القنوات التابعة للتيار الإسلامي في ليبيا بث أخبار مزيفة وكاذبة عن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وحذرت البعثة في السابق على حسابها الخاص على “تويتر” تنبيه من التحريف المتكرر الذي تقدم عليه القنوات الإعلامية التابعة للتيار الإسلامي في ليبيا.

ففي سبتمبر الماضي، نفت البعثة الأخبار المتداولة عن غسان سلامة بخصوص عبر قناة ليبيا الأحرار وقناة فبراير، وقناة ليبيا بانوراما LPC، الأجنحة الإعلامية للتيار الإسلامي “الإخوان المسلمين” بخصوص وضع قائد الجيش المشير خليفة حفتر شروط لسحب قواته من طرابلس للحصول على منصب سيادي في الدولة.

وقالت قناة ليبيا الأحرار – في خبرها الذي نفته البعثة جملة وتفصيلًا – أن هجوم حفتر على طرابلس كان إهانة للمبعوث سلامة، والأمين العام أنطونيو غوتيرش.

وفي الشهر ذاته، لفقت قنوات “ليبيا الأحرار” و”فبراير” خبرًا مكذوبة عن سلامة بخصوص وضع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر شروطًا لسحب قواته من طرابلس للحصول على منصب سيادي في الدولة.

كما بثت قناة “ليبيا الأحرار” أيضًا في منتصف أغسطس الماضي مجموعة من الأخبار ناقضتها في نفس الوقت، أحدها خبرًا ادعت فيه القناة أن من بين قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة في بنغازي موظف مكلف بالتحقيق في قضية اختطاف النائب سهام سرقيوه، وذلك نقلًا عن مصدر من البعثة.

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في السابق مرارا وتكرارا على حسابها الرسمي جميع شرائح المجتمع الليبي إلى توخي الحذر والمصداقية في نقل الأخبار والتصريحات التي تسبب في تشويه مبعوثها بشكل مباشر.