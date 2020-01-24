السيدة اليعقوبي تتهم قائد الجيش الليبي بنشر الإرهاب والتحالف مع داعش في ليبيا

أخبار ليبيا24

اتهمت عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، اليوم الجمعة، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المُشير خليفة حفتر، بنشر الإرهاب والتحالف مع تنظيم داعش في ليبيا.

كما اتهمت اليعقوبي، المعروف عنها مناوئتها للجيش الوطني الليبي، حفتر، بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها بنغازي، خلال السنوات الماضية، بما فيها اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، والذي اغتيل في 28 من يوليو عام 2011.

وقالت اليعقوبي، على تويتر، “أخرق بني الفرجان، قال في لقاء متلفز “أحنا نمسكوا الداعشي ونجوا على حدود تونس ونطلقوه” على أساس عصافير”.

وتابعت، “حفتر هو من نشر الإرهاب وهو من تحالف مع داعش وبالدليل، وسيأتي يوم ويعلم الجميع أنه هو من كان وراء الاغتيالات وحتى اغتيال عبدالفتاح يونس هو من خطط له”.