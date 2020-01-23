نأمل تحويل بنوده إلى قرارات .. سلامة: مخرجات مؤتمر برلين تسري على جميع المشاركين فيه سلامة يؤكد الحصول على أسماء 5 شخصيات من حفتر، ومثلهم من السراج للمشاركة في اللجنة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن آماله في أن تجتمع اللجنة العسكرية (5+5)، في مدينة جينيف السويسرية، مطلع الأسبوع المقبل، مُثمنًا جهود الرئيس التركي، رجب أردوغان، لدوره في وقف إطلاق النار ومؤتمر برلين الدولي.

سلامة قال، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، أنه مُمتن لكل من الرئيس أردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدورهما في التوصل إلى هدنة في ليبيا في يناير الجاري، مُستدركًا: “بدأت الهدنة في الثاني عشر من يناير، وقبلها الطرفان فايز السراج، وخليفة حفتر بشكل رسمي”.

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تراقب الأوضاع في البلاد، وأن مؤتمر برلين أسفر عن خارطة طريقة تقوم على ثلاثة مسارات يتم تنفيذها بطريقة متواقتة، مشيرًا إلى أن “قررنا في برلين العمل على ثلاثة مسارات، وهي المسارالاقتصادي والمالي والمسار العسكري من خلال لجنة 5+5 “العسكرية المشتركة” والمسار السياسي، وبالفعل بدأ المسار الاقتصادي والمالي في السادس من يناير، أما المسار السياسي فنأمل أن نلتقي في جنيف بحلول مطلع الأسبوع المقبل”.

وفيما يخص مشاركة الأطراف في ليبيا في اللجنة العسكرية، أكد سلامة أنه حصل على أسماء 5 شخصيات من السراج، ومثلهم من حفتر، للمشاركة في تلك اللجنة، مؤكدًا: “في برلين، طلب الجميع من الطرفين السراج وحفتر اللذين كانا في برلين لكن لم يحضرا المؤتمر، أن يقوما بتمديد مدة هذه الهدنة من أجل إعطاء فرصة لحل المسالة بالطرق الدبلوماسية، وليبيا تعيش اقتتال منذ تسعة أشهر، وليس من السهل على الناس نسيان ذلك”، معتبرًا حديث السراج بعدم جلوسه مع حفتر، مؤشرًا على مدى الاستقطاب في ليبيا.

وحول إغلاق حقول النفط، قال سلامة “يجب ألا يظل الشعب الليبي رهينة المناورات السياسية، والأمم المتحدة كانت أول من طلب بإعادة فتح موانئ النفط المغلقة في ليبيا، ونحن نؤمن بأن النفط مسألة مستقلة عن أي استقطاب سياسي، لأن البلد تعتمد في قوت يومها على صادرات النفط، ويحب أيضًا أن يعود تدفق النفط في أسرع وقت ممكن، لهذا نحن ندعم دعوة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لإعادة فتح حقل شرارة النفطي وحقل الفيل والمحطات النفطية الخمسة التي تم إغلاقها”.

وأعرب سلامة عن أمله في أن يحول مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين إلى قرارات، قائلاً: “نأمل أن يحول أعضاء مجلس الأمن البنود المتفق عليها في مؤتمر برلين إلى قرارات، لا أعرف متى سيتحقق ذلك، لكن كلما كان أسرع كان أفضل، وجميع مخرجات المؤتمر تسري على جميع المشاركين فيه، بينها المادة الخامسة التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيين، وعدم تسليح المجموعات المختلفة في ليبيا، وعدم إرسال قوات”.

واختتم أن الاجتماعات التحضيرية الخمسة مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قبل مؤتمر برلين، والاجتماعات الثنائية السابقة، كانت مثمرة للغاية، مُعربًا عن انزعاجه من تحريف وسائل إعلام ليبية لتصريحاته، واستخدام أقواله كسلاح في التجاذبات السياسية.