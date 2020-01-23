مُطالبة بالتراجع عن إغلاق الموانئ.. ويليامز: “الوطنية للنفط” تعمل لمصلحة الليبيين

ويليامز تعلق على إغلاق الموانئ والحقول النفطية في ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – متابعات 

علقت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، على إغلاق موانئ وحقول النفطية في ليبيا، عشية انعقاد مؤتمر برلين للبحث عن جهود تسوية سياسية في الأزمة الليبية.

ويليامز طالبت – في تصريحات لقناة ليبيا بانوراما التابعة لجماعة الإخوان المسلمين –  الفئة التي أغلقت الموانئ النفطية بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، موضحة أنه يجب عدم الزج بالمؤسسة الوطنية للنفط في التجاذبات السياسية، لأنها تعمل لمصلحة الليبيين،  حسب قولها.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتينة النفطي، أعلنوا الجمعة الماضية، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتينة، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

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