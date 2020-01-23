مندوب السّعوديّة لدى الأمم المتّحدة: التدخلات الخارجية أدّت إلى انتقال المتطرفين إلى ليبيا

مندوب السّعوديّة لدى الأمم المتّحدة: التدخلات الخارجية أدّت إلى انتقال المتطرفين إلى ليبيا المعلمي يجدد تأكيد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

المعلمي أوضح أن التدخلات أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وزيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي.

وأكد في كلمة السعودية، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أمس الأربعاء، على موقف بلاده المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

ودعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية، وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي ختام كلمته، دعا السفير المعلمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى تفعيل دوره الرئيسي بصون الأمن والسلم الدوليين، والدعوة الحازمة لممارسة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، قبل أن يؤدي إلى كوارث دولية، والتأكيد على أن التهدئة والحوار وممارسة أقصى درجات النفس هي الحل الرئيسي لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية للصد عن نشوب النزاعات.