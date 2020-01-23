مستشفى البيضاء يعلن حالة الطوارئ بعد استقباله لحالات الإنفلونزا الموسمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ لثلاثة أيام بعد استقباله لثمان حالات مصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة.

وذكر مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة، أن المستشفى سجل دخول 8 حالات مصابة بمرض إنفلونزا موسمية، وجرى إحالتهم بغرف العناية الفائقة، وإغلاق الغرفة وإيقاف استقبال الحالات مرضية الأخرى.

وأكد مكتب الإعلام والتوعية، وصول طائرة محملة بشحنة من العقار الخاص بمرض الإنفلونزا بعد ما جرى استدعاء وزارة الصحة بشكل عاجل لتوفير هذا العقار، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بمدينة البيضاء والقرى المجاورة.

وأشار المكتب، إلى أن حالة الطوارئ ستسمر لمدة 3 أيام لإجراء عمليات المتابعة والحصر ومن ثم مراقبة الوضع بشكل عام، والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها، منوها إلى استمرار الدراسة بشكل اعتيادي إلى حين الانتهاء من عملية الحصر والمتابعة بعد مرور ثلاثة أيام.

وقال المكتب، إن الوضع الآن تحت السيطرة بشكل كامل، مطالبا المواطنين بإبلاغ المستشفى في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا الموسمية أو التوجه إلى أقرب مركز صحي، لافتا إلى تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي المصابين بالمرض لطمأنتهم على سلامتهم.

وأضاف مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة المركزي بمدينة البيضاء، أن غرفة العمليات بالمجلس البلدي البيضاء موجودة بالمستشفى لتذليل كل الصعاب والتواصل مع كافة الجهات المعنية، مثمنا جهود القيادة العامة للقوات المسلحة التي تجاوبت بشكل فوري مع الإعلان وتسخير كافة إمكانياتها لأي طارئ.