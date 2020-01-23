خلال لقائه بزايد .. وزير شؤون شمال إفريقيا البريطاني: التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الأوضاع بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير التعليم المكلف “محمد عماري زايد”، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني “أندرو موريسون”، بمقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم في لندن.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي ـ في بيان لهاـ أمس الأربعاء أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية الخاصة بليبيا، والتطورات الأخيرة المتعلقة بلقاء موسكو ومؤتمر برلين، مُبينة أن زايد وضّح موقف حكومة الوفاق من تلك التطورات، وما يتبعها من تصعيد متعمد من القوات المعتدية علي طرابلس، والتي كان آخرها الهجوم على مطار امعيتقية الدولي، والتحشيد الذي تقوم به من جلب سلاح ومقاتلين من الخارج، لافتة إلى أن زايد، أثنى على موقف المملكة المتحدة من التدخلات السلبية في ليبيا.

وبحسب البيان، أكد الوزير البريطاني على موقف حكومة بلاده الداعم لـ”الشرعية” في ليبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار فيها، ورفضها للتدخلات السلبية من بعض الدول، والتدخل الخارجي، الذي يزيد تعقيد الأوضاع في البلاد، مؤكدًا دعم حكومة المملكة المتحدة لبيان مؤتمر برلين، وحرصها على تفعيل ما جاء فيه؛ لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.