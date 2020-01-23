حكومة الوفاق تكلف خارجيتها للاتصال بمجلس الأمن لوضعه أمام مسؤولياته تجاه “التهديدات المعلنة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كلّف مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين، لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة لطرابلس.

جاء ذلك في بيان حكومة الوفاق صدر عقب اجتماعها الاستثنائي، وأعلنت خلاله استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي اعتبارا من اليوم الخميس، وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص.

وحمّلت حكومة الوفاق، مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله، منوهة إلى ما جرى الاتفاق عليه في مسار برلين بشأن استمرار الهدنة، والعمل على تطويرها إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى “التهديدات الصريحة والعلنية وسلامة الطيران المدني، التي وردت على لسان الناطق الرسمي للقوات المعتدية، والتي تشكل جريمة حرب مبيتة”، مذكرا المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني والمطارات وجميع المنشآت المدنية.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري قد أعلن أمس الأربعاء، تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل، وذلك بعد إسقاط طائرة تركية مسيرة عقب إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية تابعة له في طرابلس.

وأكد المسماري، أن منطقة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، ويمنع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري، وأن أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية أي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر، وفق قوله.