حكومة الوفاق الوطني: لن نرضخ لتهديدات “المسماري” بشأن حظر الطيران فوق طرابلس

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أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس عدم رضوخها لتهديدات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مجلس الوزراء عقد اليوم الخميس اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، والوزراء، لبحث هذا الأمر.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم الاتفاق على عدم الرضوخ للتهديد “الإرهابي” الذي تتعرض له حركة الطيران المدني بمطار معيتيقة من قبل “المليشيات” المعتدية على العاصمة، بحسب المكتب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم الرضوخ لهذا التهديد “الإرهابي” الذي يضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تضمن بعضها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر الثلاثاء الماضي.