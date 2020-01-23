تكليف مساعد مدرب جديد للمنتخب الليبي
أخبار ليبيا24- خاص
أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار كلف من خلاله المدرب علي المرجيني لمهمة مساعد مدرب منتخب ليبيا الأول لكرة القدم فوزي البنزرتي خلفاً للمقال أكرم الهمالي .
وأقال الاتحاد الليبي الهمالي بعد مداخلة له في إحدى القنوات الفضائية الليبية .
هذا و كلف الاتحاد الليبي مفتاح غزالة لمهمة مدرب لحراس المنتخب الليبي رفقة المدرب محمد البوسيفي .
ويستعد المنتخب الليبي لخوض عدد من الاستحقاقات الهامة على رأسها تصفيات أمم أفريقيا و تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 .