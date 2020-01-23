تركيا: لن نرسل مزيدا من المستشارين لليبيا طالما وقف إطلاق النار مستمر البرلمان التركي وافق في 2 يناير الجاري على مذكرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قوله، إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا.

وأشار أوغلو، إلى انعقاد مؤتمر سلام آخر بشأن ليبيا ستستضيفه أيضا برلين في أوائل شهر فبراير المقبل، مضيفا أن ألمانيا لم تحدد موعده المقرر بعد، بحسب ما نشرت وكالة رويترز اليوم الخميس.

وتتناقض تصريحات الحكومة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا من عدمه، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، إن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق الوطني، وقبل أسبوع من ذلك أكد أردوغان أن بلاده بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق.

وكان البرلمان التركي، قد وافق خلال جلسته في الثاني من يناير الجاري، على مذكرة تقدم بها إردوغان تسمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي في المعارك الدائرة بضواحي طرابلس.