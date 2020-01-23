بعد إسقاط طائرة تركية مسيرة.. المسماري يعلن تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن “منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة وتمتد إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة”.

وأضاف المسماري، أن “منطقة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، ويمنع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري”، مؤكدا أن أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية وأي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر.

وأشار المسماري، إلى أن الطائرة التركية المسيرة التي تم إسقاطها اليوم، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، خرقت الحظر ولذلك جرى إسقاطها، موضحا أن مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تجمعات الجيش الليبي.

وكشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” تسللوا إلى الجنوب بمساعدة المخابرات التركية، على حد قوله.

وكان اللواء أحمد المسماري، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية تابعة له في طرابلس.