انتخاب الشاوش عبدالسلام عميدا لبلدية سبها

انتخابات بلدية سبها شارك فيها 7,838 مقترعا من 27,495 مسجلا في المنظومة

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انتخاب الشاوش عبدالسلام غربال الشاوش عميدا بلدية سبها.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن انتخاب الشاوش جاء بعد صدور حكم المحكمة بشأن الطعون المقدمة في النتائج المبدئية لبلدية سبها وإعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية في 15 يناير الجاري.

يشار إلى أن عملية الاقتراع لانتخابات بلدية سبها قد جرت في 27 أبريل الماضي، وقد شارك فيها 7,838 مقترعا من 27,495 شخص مسجلا في منظومة الانتخابات.

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