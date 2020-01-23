الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد تسجيل 8 حالات تعاني من أعراض تنفسية في البيضاء

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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إدارة الرصد والتقصي في المركز تلقت صباح اليوم الخميس بلاغا من قبل فريقها بمدينة البيضاء بشأن تسجيل ثماني حالات تعاني من أعراض تنفسية.

وقال مشرف برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه إن الثماني حالات يتلقون العلاج اللازم بوحدة العناية الفائقة بمستشفى الثورة في مدينة البيضاء.

وأضاف الفقيه أنه تم تفعيل كافة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، أعلن اليوم الخميس، حالة الطوارئ لثلاثة أيام بعد استقباله لثمان حالات مصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة.

وذكر مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة، أن المستشفى سجل دخول 8 حالات مصابة بمرض إنفلونزا موسمية، وجرى إحالتهم بغرف العناية الفائقة، وإغلاق الغرفة وإيقاف استقبال الحالات مرضية الأخرى.

وأكد مكتب الإعلام والتوعية، وصول طائرة محملة بشحنة من العقار الخاص بمرض الإنفلونزا بعد ما جرى استدعاء وزارة الصحة بشكل عاجل لتوفير هذا العقار، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بمدينة البيضاء والقرى المجاورة.

وأشار المكتب، إلى أن حالة الطوارئ ستسمر لمدة 3 أيام لإجراء عمليات المتابعة والحصر ومن ثم مراقبة الوضع بشكل عام، والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها، منوها إلى استمرار الدراسة بشكل اعتيادي إلى حين الانتهاء من عملية الحصر والمتابعة بعد مرور ثلاثة أيام.