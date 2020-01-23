الرئيس الجزائري : لا أطماع لنا في ليبيا ولمسنا إجماعًا دوليًا حول مقترحاتنا حيال الأزمة

الرئيس الجزائري : لا أطماع لنا في ليبيا ولمسنا إجماعًا دوليًا حول مقترحاتنا حيال الأزمة الرئيس الجزائري : الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يُلقي إجماعًا دوليًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، إن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا، ولا تمارس الابتزاز وتتمتع بثقة جميع الأطراف الليبية.

“تبون” أكد في مقابلة أجراها مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يُلقي إجماعًا دوليًا، مضيفًا “لمسنا إجماع دولي حول مقترحاتنا حيال الملف الليبي”.

وشدد الرئيس الجزائري على أن السلم في ليبيا يعني السلم في الجزائر، قائلاً: “نحن حاليًا نشتري أسلحة لحماية حدودنا من أي تهديد محتمل”.

وفي ختام حديثه، أثنى “تبون” على مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد الأحد الماضي، مُشيرًا إلى أن المشاركين توصلوا إلى نتائج ملموسة ضد التسليح وإدخال المرتزقة في ليبيا، وأن وزير الخارجية الألماني سيبلغ وزراء دول جوار ليبيا المجتمعين اليوم في الجزائر نتائج مؤتمر برلين.