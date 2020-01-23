الخرطوش: الوحدات العسكرية في محاور طرابلس تحافظ على جميع تمركزاتها

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أخبار ليبيا24

قال مسؤول مكتب الإعلام في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن الوحدات العسكرية القتالية في محاور العاصمة طرابلس تحافظ على جميع نقاط تمركزها.

وأكد الخرطوش أن بالرغم من محاولات عديدة لقوات الوفاق ومرتزقة سوريا للتقدم بعد خرق الهدنة إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدمات.

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي إلى أنهم بانتظار مباشرة مهام التقدم ما إن خرجت الأوامر من اللواء المبروك الغزوي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية بذلك.

ولفت إلى أن الكتيبة 128 مشاة كاسائر الوحدات العسكرية القتالية التي وضعت بصمتها بقوة في جميع ربوع ليبيا، قوة كبيرة وسرعة إقتحام وسيطرة وإتمام مهام كاملة، عرف عنها ذلك وعن آمر الوحدة الرائد حسن معتوق الزادمة.

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