الجيش الوطني.. محطّات من محاربة الإرهاب

أخبار ليبيا24-خاصّ

يُمثّل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للاستقرار والسلام والأمن، ونظرًا إلى أن هذا التهديد يلحق ضررا بليبيا وسكانها وتطوراتها الاجتماعية والاقتصادية، ولدول الجوار برمتها؛ فقد باتت مكافحته أمرًا مُلحًا وضروريًا.

ولأجل ذلك؛ سعى الجيش الوطني الليبي في حشد جهوده على جميع الأصعدة منذ عدة سنوات لمحاربة التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية، التي أصبحت منذ نحو تسع سنوات مطمعًا لشبكات الإرهاب، وذلك لما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي هام يخولها لأن تكون نقطة ربط وعبور دولية لتلك التنظيمات.

وقد أظهر الجيش الوطني الليبي خلال السنوات الماضية، حزمًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وعلى الرغم من المحاولات الخارجية لإرباكه ومنعه من استكمال مشروعه بتحرير كل شبر من ليبيا، إلا أن مكافحة الإرهاب لازالت تُمثل أولوية ضرورية للجيش الوطني.

عين على الإرهاب

وقد كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء، “أن الجيش رصد تسلل عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” إلى الجنوب الغربي لليبيا بمساعدة المخابرات التركية.

وقال المسماري، “تم نقلهم من سوريا تحت إشراف المخابرات التركية في إطار محاولة العودة إلى الجنوب الغربي لليبيا وتحديدًا في مرزق وسبها وغدوة.”

وأكد المسماري، “أن الجيش الوطني سيتعامل مع هذا الخطر ومع كل من وفر ملاذا آمنا لهذه المجموعات المتطرفة”، وذلك في إشارة إلى مواصلة الجيش الوطني الليبي محاربة الإرهاب في ليبيا أينما حلّ وأينما وجد وفي أي وقت.

وقد أثبتت السنوات الماضية اتباع الجيش الوطني الليبي لاستراتيجية تستهدف إضعاف الجماعات المتشددة وتضييق الخناق عليها بالحصار والقصف المتواصل وتجفيف مصادر تمويلها، ومن ثم الانقضاض عليها مرة واحدة.

معركة وتحرير بنغازي

وبعد أن كادت أن تبسط سيطرتها الكاملة على ثاني أكبر المدن الليبية، أطلق قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر (عملية الكرامة) العسكرية الواسعة؛ لتطهير بنغازي من الإرهاب، حيث بدأت العمليات القتالية لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 16 مايو 2014

وفي أول هجوم شنه الجيش الوطني الليبي، على مقار مجموعات إسلامية متطرفة مصنفة دوليًا على أنها إرهابية من أبرزها (أنصار الشريعة)، وبعد معارك طاحنة استمرت لنحو ثلاث سنوات استطاع تحرير بنغازي وتخليصها من الإرهابيين الذين سعوا لتحويلها إلى إمارة للقتل وسفك الدماء.

وفي 26 يوليو 2017 أعلن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تحرير بنغازي من الإرهابيين، متحدثا في كلمة له، عن أن “النصر تحقق بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وقال حفتر إن “هذا النصر يأتي ليعيش المواطن كريما وسيدا”، مضيفا أن الجيش “قدّم قوافل شهداء منتصبي القامة مرفوعي الرأس في ساحات الشرف”، وأنه حان الوقت لـ”تدخل بنغازي عهدًا جديدًا من الأمن والسلام، والتصالح والوئام، والبناء والعمار، والعودة إلى الديار.”

تحرير درنة

بعد انتهاء تحرير بنغازي وسيطرة قوات الجيش على كامل الشرق الليبي، لم يتبق للجيش إلا مدينة درنة، التي كانت تعاني تحت وطأة ما عرف آنذاك بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة”، الذي يعتبر أحد أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبعد حصار لمدينة درنة دام حوالي 20 شهرا، أعلن الجيش الوطني الليبي في 7 مايو 2018 بدء عملية برية وجوية؛ لانتزاع السيطرة على المدينة الشرقية، وتحريرها من الإرهابيين، بعدما وصلت المساعي السلمية إلى طريق مسدود.

وبعد معارك لم تدم إلا نحو شهرين، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس 28 يونيو2018، رسمياً تحرير درنة من الإرهابيين.

وقال حفتر في خطاب متلفز: “نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا.

وتابع حفتر: “نرفض أن تتحول ثروات ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية”، مؤكداً أن “العالم يمنع الجيش من التسلح ويغض الطرف عن تلقي الإرهابيين السلاح.”

التوجه إلى منطقة فزان

وبعد تخليص الجيش الوطني درنة من الإرهاب، توجه الجيش الوطني إلى منطقة فزان بجنوب غرب ليبيا، الذي كان دائمًا مقصدًا للتنظيمات الإرهابية الباحثة عن ملاذ آمن بعد الضغط عليها في مناطق الشمال، لمطاردة فلولها والقضاء عليها.

وفي 5 مارس 2019، أمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، جميع الوحدات الأمنية والعسكرية بإطلاق عملية “فرض القانون” في مناطق الجنوب الليبي من أجل وقف إعادة فرض الأمن.

وبعد استعادة الجيش سيطرته على سبها عاصمة الجنوب الغربي، وجدت الجماعات المتطرفة نفسها مرة جديدة في مواجهة مباشرة مع الجيش الليبي، الذي تمكن في أول أسبوع من بدء العملية من القضاء على أبرز قياداته الإرهابية، التي لم تكن تملك حاضنة اجتماعية بين أهل الجنوب، الذين عانوا سنينا من فقدان الأمن والخوف.

وبعد استكمال سيطرته على الجنوب الغربي للبلاد، أصبح الوضع الأمني في تلك المنطقة يشهد تحسنًا تدريجيًا.

لقد حاول الإرهاب، وضع يديه على ليبيا تمهيدًا لجعلها ولاية من ولاياته الإرهابية المزعومة، وعلى الرغم من أنه اتخذ من القتل والترهيب والتخويف شعارًا لإجبار الليبيين على الرضوخ؛ إلا أنه لم ينجح بفضل التضحيات التي قدمها الجيش الوطني الليبي.

ولازال الجيش الوطني الليبي، يصب تركيزه على تتبع الإرهاب وخلاياه النائمة؛ لضبطها قبل القيام بأي عمليات إرهابية قذرة.