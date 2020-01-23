اخليل يواصل هجومه على “السويحلي”..”أنت حتى في سكرات الموت تريد السلطة”

اخليل يواصل هجومه على “السويحلي”..”أنت حتى في سكرات الموت تريد السلطة”

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يواصل آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل هجومه على الرئيس الأسبق لرئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي حيث وصفه بأنه أحد نكبات ثورة 17 فبراير عامة ومدينة مصراته خاصة”.

وتابع اخليل في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”اللواء المتقاعد عبد الرحمن السويحلي اليوم مجتمع مع السفير الإيطالي في “المربوعة” هو ومستشار البكوش كان فيه ثمرة مالقيناه في “المربوعة” المهم تكلم وقال أكدنا على وقف إطلاق النار والدولة مدنية يعني نفس الدش الأول”.

ويضيف آمر سلاح المدفعية :”يا سويحلي أنا أريد أن أسألك أمس خرجت وتهجمت على الإخوان المسلمين الذين كنت متحالف معهم من قبل وقلت بالحرف الواحد لن أستلم سلطة إلا بانتخابات رسمية، اليوم ماهي صفتك حتى تجتمع مع سفير إيطالية وتناقش وضع ليبيا”.

وختم منشوره بالقول :”لا يوجد لديك أي صفة رسمية لا مجلس دولة ولا حتى مدير مدرسة يا رجل أنت حتى في سكرات الموت ومازال تبي سلطة”.

وكان آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق شن هجومًا على رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي ووصفه بأنه أحد نكبات ثورة 17 فبراير عامة ومدينة مصراته خاصة”.

وتابع اخليل :”اللواء المتقاعد عبد الرحمن السويحلي هو أحد عرابي نكبة الصخيرات الذي عارضها في البداية ثم مالبث أن لقي مصالحه وانقلب على المؤتمر ورئيس المؤتمر وعشق السلطة والمصلحة وانقلب على شرعية حكومة المؤتمر هو وابن أخته أحمد امعيتيق”.

ويضيف :”ساهموا بالتآمر على مدينة مصراته وإخراج قواتها من طرابلس بالتواطئ مع صعاليك طرابلس و بعض من مصراتة وأول من هاجم كتائب الأمن الرئاسي في “ريكسوس” ووصفها بالمليشيات وطالب بإخراجهم ولقد تناسى أن سبب وجوده في طرابلس هي كتائب مصراتة هذا “الصفيق”.

ويقول اخليل أيضًا :”عارض السويحلي عدد من القرارات التي كانت لصالح المواطن عندما كان رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة ومن ضمنها تولي الشكري منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وأيضا هو صاحب أكبر نكته في تاريخ ليبيا عندما زعم أنه قال لمعمر القذافي نظامك “فاشل”.

والتقى رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي، عبد الرحمن السويحلي، الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بُوتشينو، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما بعد مؤتمر برلين الذي عُقد في السابع عشر من يناير الجاري .

وذكر في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أكدت للسفير الإيطالي أنه بدون اتفاق تفصيلي وشامل لوقف إطلاق النار وإنهاء لمناورة حفتر النفطية، فإن عملية سياسية ذات مصداقية تصبح غير ممكنة”.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق “علاوة على ذلك، فإن إعادة استخدام عملية صوفيا لفرض حظر الأسلحة أمر خبيث ومنحاز”.

وهاجم رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب العدالة والبناء، وعلى رأسهم خالد المشري، متوعدا بإعادته إلى حجمه الطبيعي، حسب تعبيره.

وقال السويحلي، في تدوينة له الاثنين، على تويتر “إنه يمثل آلاف الليبيين الذين انتخبوه في 2012 و2014م”.

وأضاف، “إرادتهم أكبر من أن يصادرها المشري وحزبه الذي فرّ خارج البلاد في اليوم الأول للعدوان على طرابلس ثم عاد ليركب الموجة”.

وقال السويحلي، متوعدا “هذا الحزب بغى واستفحل شره وتغلغل في مفاصل الدولة، وبعزيمة الليبيين سنعيده إلى حجمه الحقيقي”. واختتم، قائلًا: “وعلى الباغي تدور الدوائر”.