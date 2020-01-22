معتبراً ذلك فشل.. الشاطر: مجلس الأمن لوح بالعصا لحفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، تقرير مجلس الأمن حول قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر مجرد تلويح بالعصا لـ”مجرم حرب”، كما رأى أنه إثبات جديد على فشل مجلس الأمن، حسب وصفه .

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ما قاله أمين عام مجلس الأمن حول جرائم حفتر موقف سلبي وكأنها حبة تهدئة. فعوضا عن تقديمه للجنائية الدولية فهم يتركون الباب مواربا له لبيت الطاعة للنجاة من العقاب على جرائمه”.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، نص إحاطة الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، التي قدمها لدول مجلس الأمن بناء على طلبهم، في وقت سابق، وذلك لإطلاعهم على جهود البعثة الأممية في ليبيا، ونتائج مباحثات مؤتمر برلين.

واستعرضت إحاطة غوتيريش، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى لمحة عن حالة حقوق الإنسان، والأنشطة التي اضطلعت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، منذ صدور التقرير السابق في السادس والعشرين من أغسطس 2019م.

وقال “غوتيريش” في إحاطته، إنه منذ اندلاع النزاع في ليبيا، في الرابع من أبريل الماضي، وهي تعاني استمرار وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقوط 284 قتيلاً، وإصابة 363 بجروح، بالإضافة إلى إجبار 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

وتطرقت الإحاطة أيضًا إلى مذكرتي التفاهم الموقعتان بين حكومة الوفاق، والحكومة التركية، في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى نتائج مؤتمر برلين الذي عُقد بالعاصمة الألمانية في التاسع عشر من يناير الجاري، لبحث جهود التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

واستعرضت الإحاطة أيضًا الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، موضحة أن تنظيم داعش لا يزال يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وأنه يوجد حاليًا 3200 من اللاجئين والمهاجرين، رهن الاحتجاز، في مراكز الاحتجاز التي تديرها مديرية مكافحة الهجيرة غير الشرعية، والتي تسيطر عليها جماعات مسلحة.