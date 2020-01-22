مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بشكل عاجل في ليبيا

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دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، الجيش الوطني وحكومة الوفاق للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، تمهيداً لإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب الدائرة.

وحضّ المجلس، في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين، الجيش الوطني وحكومة الوفاق على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق عليها في قمة برلين على تشكيلها، فيما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون قوات حكومة الوفاق وخمسة ضبّاط يمثّلون الجيش الوطني.

ومهمة هذه اللجنة المفترض أن تجتمع قريباً هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.