مؤسسة النفط: لا يمكن استئناف عمليات الإنتاج إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني

مؤسسة النفط: لا يمكن استئناف عمليات الإنتاج إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني المؤسسة تؤكد أن توقف إنتاج النفط سيتسبب في خسارة 1.2 مليون برميل وحوالي 77 مليون دولار يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بدعوات سفارة الولايات المتحدة في ليبيا لاستئناف عمليات إنتاج النفط.

وأكدت المؤسسة، أنها لا يمكن لها استئناف عمليات الإنتاج إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني للنفط، التي تضرّ بمقدرات الشعب الليبي وتتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.

وطالبت المؤسسة، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف المسؤولة بإنهاء إقفال النفط واحترام سيادة القانون، على حد قولها.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا قد دعت اليوم، إلى استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط فورا، معربة عن قلقها العميق من إيقاف عمليات المؤسسة التي قد تهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا وتسبب زيادة معاناة غير الشعب الليبي.