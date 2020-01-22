كونتي: عندما تصل ليبيا إلى حل سياسي نهائي إيطاليا ستكون الرابحة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نفى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تراجع دور بلاده بشأن حل الأزمة في ليبيا.

كونتي أضاف – في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية – “في هذه المرحلة، يبدو للوهلة الأولى أن إيطاليا تراجعت فيما يتعلق بأهمية دورنا في ليبيا، هذا يحدث لأنه أمام حرب أهلية، من الواضح أن أولئك الذين يعملون من أجل السلام يبدو أنهم يتراجعون إلى الصفوف الخلفية، ولكن في الواقع، السيناريو ليس مثل ذلك”.

وتابع “من الواضح أنه في ظل هذا الصراع العسكري، في الوقت الراهن هناك من يمتلك بعض أوراق اللعبة، لكننا لم نفقد أوراقنا، سندافع عن أوراقنا وهي الدبلوماسية والحل السياسي، وهو الحل الوحيد المستدام”.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية، أنه عندما يتم توجيه هذه المسألة بشكل نهائي نحو حل سياسي، سيكون لدى إيطاليا العديد من الأوراق بموقفها هذا، قائلا: “إيطاليا ستكون الرابحة”.