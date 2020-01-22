في انتهاك واضح للهدنة .. المسماري : قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة تركية مسيرة قنونو يدعي أن قوات الجيش قصفت مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إسقاط طائرة تركية مسيرة اليوم الأربعاء، من قبل قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة .

المسماري أوضح على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية جنوب طرابلس .

يشار إلى أن هذه ليست الطائرة الأولي التي تسقطها دفاعات قوات الجيش التي تحاول مرارًا وتكرارًا استهداف القوات المسلحة بمحاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

ومن جهتها، اتهمت قوات حكومة الوفاق مساء الأربعاء قوات “الجيش الوطني”، بقصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ عشرة أيام.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، في بيان مقتضب إن “قوات الجيش قصفت مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار” حسب وصفه.

ولم يوضح قنونو حجم الخسائر التي لحقت بالمطار جراء القصف.

من جانبها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، تعليق الملاحة الجوية حتى إشعار آخر.

وقالت إدارة المطار في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تعليق الرحلات بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر نتيجة لتعرضه لعدة قذائف عشوائية”.

ولاحقا، نشرت إدارة المطار تدوينة أخرى أعلنت فيها عودة حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة.

وقالت إن “الشركات الناقلة ستباشر إجراءات رحلاتها المجدولة مع مراعاة التأخير في المواعيد الخارج عن الإرادة”.

وأُعيد فتح مطار معيتيقة في منتصف ديسمبر الماضي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب تكرار عمليات قصفه.

ويعد قصف اليوم هو الأول على المطار منذ دخول وقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش حيز التنفيذ في الثالث عشر من يناير الجاري بدعوة روسية تركية.

ورغم تسجيل خروقات وتبادل الاتهامات بين الطرفين، إلا أن وقف إطلاق النار مازال صامدا.