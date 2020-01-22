في انتظار مجلس النواب.. الأعلى للدولة يعلن قائمة ممثلية الـ13 في حوار جنيف حوار جنيف بين مجلس النواب والدولة دعت إليه الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الأعلى للدولة، يوم الثلاثاء، قائمة ممثليه الذين سيشاركون في المسار السياسي للحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، نهاية يناير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك، قرار إنشاء اللجنة المكونة من 13 عضوًا.

وقبل أسبوعين، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عن مسار سياسي لحل الأزمة يعقد في جنيف نهاية يناير الجاري بمشاركة 40 شخصية، داعيا مجلسي النواب، ومجلس الدولة إلى ترشيح 13 عضوا من كل منهما لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

وبحسب قرار المجلس، فقد ضمت اللجنة 13 عضوا ممثلين عن جميع الدوائر الانتخابية في المجلس، وهم فوزي رجب العقاب، ومحمد أحمد أبوسنينة، ومنصور بريك الحصادي، وإبراهيم عبد العزيز صهد، وموسى فرج صالح، وعبد الجليل محمد الشاوش، وعبد القادر عمر احويلي، وعلي عبد العزيز علي، وسليمان عريبي الأعمى، وعمر محمد أبوليفة، ومحمد مفتاح تكالة، وعبد الفتاح سعد حبلوص، وفتحي علي أرحومة.

ويرأس “العقاب” اللجنة على أن “تنتهي أعمالها بانتهاء الأغراض التي أنشئت من أجلها” وفق القرار.

ولم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق حول دعوة سلامة، كما لم يعلن قائمة ممثليه الـ 13.