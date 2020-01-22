على خطي مؤتمر برلين .. الجزائر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الاجتماع يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لدعم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء أنها ستستضيف غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع يضم إلى جانب الجزائر، كلا من مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، بالاضافة إلى مالي.

وقال البيان إن الاجتماع يعقد بمبادرة من الجزائر و”يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لدعم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين”.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي من أجل “مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار”.

ويبحث الاجتماع “التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة”.

كما يأتي في ضوء “نتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار اجتماع برلين لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدًا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المالي سيشارك في هذا الاجتماع “نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار”.

واستضافت برلين الأحد مؤتمرا بشأن الأزمة الليبية اتفق المشاركون خلاله على احترام حظر إرسال السلاح ووقف إطلاق النار.

كما تعهد المشاركون في المؤتمر بإنشاء آلية مراقبة لضمان سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب في شمال إفريقيا.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المؤتمر، استعداد بلاده لاستضافة حوار ليبي – ليبي لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية.