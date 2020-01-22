عراب الجماعات الإرهابية .. بلحاج: نحتاج اتفاق سياسي بمرجعية دولية ينهي الحرب بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، إن الجزائر يمكنها أن تمارس دورا مهما في دعم التوازن السياسي بين الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، حيث تستطيع جمع الفرقاء الليبيين وتقديم مبادرة لدعم الحل السياسي في ليبيا.

بلحاج أضاف ، التي تعمل شركته “الأجنحة” على نقل المرتزقة السوريين إلى طرابلس، في تصريحات لـ”عربي21″، أن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي، أو المزمع عقده في مطلع فبراير المقبل، لا يهدف لحل الأزمة الليبية وإنما تحجيم الدور التركي في ليبيا والمنطقة، وهو مسعى تقوده فرنسا، بحسب تعبيره.

وتابع: “الليبيون يعولون على الأرضية الصلبة المتمثلة في الشرعية الدولية والتي تعكسها حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والعدالة والدولية التي ترفض الانقلابات العسكرية، بالإضافة إلى دول الجوار الجريئة، والاعتماد على القوة لحسم الخلافات السياسية”.

ودعا آمير الجماعة الإسلامية المقاتلة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى مراجعة سريعة وعاجلة لأدائها السياسي والعسكري، خصوصا وأن غالبية القوى العسكرية التي كان يعتمد عليها القذافي موجودة في المنطقة الغربية، وأن تعمل لتشكيل جيش وطني وقوات أمنية قادرة على حماية الشرعية وتأمين ليبيا”.

وأوضح بلحاج “نحن نسعى لاتفاق سياسي ينهي الحرب له مرجعية دولية، اتفاق يوقف الهجوم العسكري على ليبيا ويعيد القوات التي تنفذه إلى أماكنها التي جاءت منها، والتأسيس لدولة مدنية يتم فيها التداول على السلطة وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا”، حسب صفه .

واعتبر بلحاج أن الحديث عن رفض تسليح الأطراف الليبية، الصادرة عن مؤتمر برلين، المقصود بها تركيا حكومة الوفاق وليس كل الأطراف الليبية، وإلا فما سر وصول حفتر إلى حصار المدن ومهاجمة طرابلس، لولا وجود التسليح الدولي؟ مضيفا “من أشار إلى وقف توريد السلاح إلى ليبيا هم الأطراف التي تدعم التمرد على حكومة الوفاق”.

وقال “الليبيون للأسف حوارهم أصبح بالقذائف والمدفعية والرصاص، وهذا غير مقبول، فنحن ندعو إلى موقف دولي يلزم الأطراف المتحاربة بالتفاوض والجنوح إلى السلم، وهناك من الأطراف الدولية من نحسن بهم الظن في أن يقودوا مبادرة فاعلة لإنهاء الحرب في ليبيا، ومنهم الجزائر، التي تلعب دورا محايدا، ونحن نتواصل معها، وهناك أنباء عن أنها تستعد لإطلاق مبادرة من أجل السلام في ليبيا، نعتقد أنها تمتلك من رهانات النجاح الكثير”.

وأشار بلحاج إلى أن “الاتحاد الإفريقي أيضا يمتلك من الإمكانيات ما يجعله مؤسسة فاعلة في رعاية مفاوضات ليبية ـ ليبية جادة، على خلاف فرنسا وبقية الدول ذات المطامع الاستعمارية في ليبيا والمنطقة”.

ووصف بلحاج خليفة حفتر بأنه الظاهرة الأبرز تعبيرًا عن الإرهاب في ليبيا، قائلا “الذين يتحدثون عن محاربة الإرهاب في غرب ليبيا مضللون، ذلك أن الساحة الليبية والفاعلون فيها معرفون للعالم جميعًا، ويمكن التقصي ومعرفة ارتباطات الجميع وتوجهاتهم”، حسب قوله .

وقال مصدر استخباراتي ليبي، إن نحو 40 تركيا وصلوا فجر الجمعة الماضية، على متن رحلة مدنية قادمة من إسطنبول إلى مطار مصراتة، مؤكدا أنها تابعة لطيران الأجنحة الذي يمتلكه الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة السابق فرع تنظيم القاعدة الإرهابي .

وأضاف المصدر أن الرحلة كانت مجدولة وغادرت في موعدها المقرر، إلا أنه كانت هناك مخالفة في الحمولة التي يفترض أن تكون 12 راكبًا ليبيا، لكن تم إيصال نحو 40 تركيا لم يكونوا على قائمة الرحلة، ولم تتم مشاهدتهم في صالة انتظار المطار لينضموا للرحلة قبل إقلاعها بدقائق.

ورجح أن يكون هؤلاء الأتراك عسكريون تم تجهيزهم وإرسالهم في رحلة مدنية إلى مصراتة للقتال في صفوف المليشيات الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني .

يشار إلأى أن الساحة الليبية تشهد تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش الوطني، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.