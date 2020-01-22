عبدالرازق مختار يعلن إنهاء مهامه كسفير لليبيا في تركيا بعد ثمان سنوات تولى مهام السفارة الليبية في تركيا منذ يناير 2012

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أعلن سفير ليبيا لدى تركيا انتهاء عمله الدبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة بعد ثمان سنوات من توليه المهمة.

ونظم السفير عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، حفل وداع، يوم الثلاثاء، مع نهاية مهامه التي تولاها منذ ثمانية سنوات، كسفير في العاصمة التركية.

ونظم الحفل، في مقر السفارة بأنقرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، في مقدمتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال عبد القادر، الذي تحسبه أطراف ليبية على جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا، إن مهامه كسفير لبلاده في أنقرة انتهت، بعد أن بدأ في شغل المنصب منذ يناير عام 2012.

وأضاف، أن ليبيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع تركيا في مجالات عديدة أبرزها، الأمن، والاقتصاد، والتعليم، حسب قوله.