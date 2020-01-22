خلال لقائه بالسفير الإيطالي.. السويحلي: يصعب تطبيق أي عملية سياسية بدون اتفاق تفصيلي لوقف النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بُوتشينو، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما بعد مؤتمر برلين الذي عُقد في السابع عشر من يناير الجاري .

السويحلي ذكر في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أكدت للسفير الإيطالي أنه بدون اتفاق تفصيلي وشامل لوقف إطلاق النار وإنهاء لمناورة حفتر النفطية، فإن عملية سياسية ذات مصداقية تصبح غير ممكنة”.

وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق “علاوة على ذلك، فإن إعادة استخدام عملية صوفيا لفرض حظر الأسلحة أمر خبيث ومنحاز”.

وجدد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي موقفه الثابت بضرورة انسحاب مليشيات حفتر متعددة الجنسيات وعودتها من حيث جاءت (سلمًا أو حربًا) لضمان نجاح وقف اطلاق النار واستئناف العملية السياسية، ونحذر من التفريط في تضحيات شهداء بركان الغضب، حسب قوله .

السويحلي ترحم في كلمة له أمس الثلاثاء على شهداء عملية بركان الغضب المدافعين عن طرابلس والمنطقة الغربية، وعلى مئات المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية عدوان المجرم حفتر وآخرهم طلبة الكلية العسكرية طرابلس، حسب قوله .

وكان المشاركون بمؤتمر برلين قد دعوا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.

كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.

وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.